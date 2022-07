Stad voorziet opnieuw bLOKspots voor Lokerse studenten

Er kan opnieuw gestudeerd worden in de bibliotheek, het Cultureel Centrum, in WZC Ter Durme en WZC Hof Van Eksaarde. Vooraf inschrijven is niet nodig. In de twee woonzorgcentra zijn de plaatsen beperkt, daar komen studenten dus best vroeg genoeg. In de bibliotheek kan er steeds tijdens de openingsuren gestudeerd worden. “We erkennen als stad de nood aan het inrichten van studieplekken. De studeerplaatsen zijn voorbehouden voor zij die thuis of op school niet in de mogelijkheid zijn om voldoende rustig te kunnen blokken”, klinkt het.