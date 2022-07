Stad verwerpt voorstel Vooruit om gokkantoren te verbieden: “Riskeren schadeclaim van miljoenen”

In Lokeren zijn er twee kantoren aan de Dam en de Zelebaan die nood hebben aan een vergunning. Ron Van Kersschaver (Vooruit) diende daarop een voorstel in om gokkantoren te verbieden. “opduiken. Ook gokreclame is zowel online als offline steeds nadrukkelijker aanwezig. Dit terwijl steeds meer mensen kampen met een gokverslaving, ook in onze stad. Gokken leidt tot schulden en schulden leiden vaak tot armoede”, argumenteert het oppositieraadslid.

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) verwees naar het voorbeeld van Sint-Gillis-Waas om te motiveren dat een gemeentelijk verbod geen goed idee is. “Als we toch zouden beslissen om wedkantoren op ons grondgebied te verbieden, dan riskeren we miljoenenclaims. Kijk maar de gemeenten Sint-Gillis-Waas waar het gemeentebestuur daar al jaren in een procedure verwikkeld zit in zo’n dossier. We willen onze inwoners behoeden voor dergelijke financiële risico’s. Al gaan we uiteraard wel toezien of alle verplichtingen door de desbetreffende kantoren opgevolgd worden.”