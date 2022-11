Stad verlaagt belasting voor inwoners ondanks economische crisis: “Voorziene stijging teruggeven aan de Lokeraar”

Het is niet de eerste keer dat de Stad Lokeren de belastingen voor de Lokeraars verlaagt. Ook in de vorige legislatuur daalden de opcentiemen op de personenbelasting van 7,5 naar 7% en nu dus naar 6,5%. Door een evenwichtig financieel beleid en de vele inkomsten uit de aanleg van nieuwe industriezones verkeert de Lokerse stadskas al een tijdje in goede gezondheid.

“Stad Lokeren neemt ook in moeilijke economische omstandigheden zijn verantwoordelijkheid. Wij blijven investeren, ook om onze economie een hart onder de riem te steken. We investeren meer dan 3.500 euro per inwoner en behouden toch een beschikbaar budgettair resultaat op het eind van de rit van iets meer dan 15 miljoen EUR. Weinig steden en gemeenten die ons dat voordoen”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Koopkracht ondersteunen

Schepen van financiën Stefan Walgraeve (Open Vld) voegt toe: “De huidige economische crisis en bijhorende inflatie hebben – op termijn – ook een gunstig effect op de inkomsten van de stad, met name deze uit de opcentiemen op de algemene personenbelasting. De voorziene stijging van de inkomsten in de personenbelasting (ca. 4,2 miljoen euro) willen we voor de helft terug geven aan de Lokeraar, onder de vorm van een daling van het tarief van onze opcentiemen van 7% naar 6,5%.”

Ook stad en OCMW Lokeren worden geconfronteerd met sterk stijgende personeelskosten, energie uitgaven en bouwkosten. Voor de resterende periode van de meerjarenplanning gaat het om een bedrag van 30 miljoen euro. “Het uitgangspunt bij deze aanpassing van deze meerjarenplanning was evenwel drievoudig: we lossen dit financieel probleem op zonder nieuwe belastingen, zonder ontslagen en zonder besparingen in de basisdienstverlening”, klinkt het. “Dat we deze aanpassing van de meerjarenplanning kunnen doen zonder te besparen op zorg en dienst- en hulpverlening voor de kwetsbare Lokeraars is toch een stevige verdienste van deze begrotingswijziging”, zegt eerste schepen Filip Liebaut (CD&V).

Investeringen

Bij de investeringen wordt er voor gekozen om het gros van de geplande investeringen te blijven uitvoeren op een beperkt aantal projecten na. Zo gaan lopende investeringsprojecten, zoals het Postgebouw, het zwembad en de brandweerkazerne verder. Het investeringsbedrag stijgt met 8,5 miljoen euro voor lopende projecten.Bij aanvang van de legislatuur werd het standpunt ingenomen dat enkel leningen werden aangegaan voor de grote gebouwendossiers. “Op dit moment waren leningen ingeschreven voor de bouw van het zwembad en de brandweerkazerne. Gelet op de stijging van de bouwkost voor zowel zwembad (+ 2,6 miljoen euro) als brandweerkazerne (+1,5 miljoen euro) wordt daarvoor alvast 4 miljoen euro extra aan leningen ingeschreven”, zegt Walgraeve.

Rekening houdend met de nakende fusie met Moerbeke en de daarmee gepaard gaande Vlaamse overname van 500 euro per inwoner zal de nieuwe fusiestad Lokeren de nieuwe legislatuur starten met een schuld van 465 euro per inwoner (in 2021 was de gemiddelde schuld 1.223 euro per inwoner in de Vlaamse steden en gemeenten).

