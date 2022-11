Stad stelt facelift voor stationsomgeving uit: “Globale aanpak kan niet zonder NMBS en Infrabel”

In tijden van opeenvolgende crisissen kan de Stad Lokeren, in tegenstelling tot heel wat andere steden en gemeenten, uitpakken met een gezonde begroting. Grote projecten zoals het zwembad, de nieuwe bestemming voor het postgebouw en de aanleg van de nieuwe industriezone E17/4 worden onverkort uitgevoerd. De Stad Lokeren verlaagt zelfs de opcentiemen op de personenbelasting van 7 naar 6,5%. Toch sneuvelen er ook in de Durmestad enkele projecten door de economische malaise en de torenhoge inflatie.

Zo maakte schepen van Financiën Stefan Walgraeve (Open Vld) op de gemeenteraad bekend dat de renovatie van de Durmelaan, het stadsvernieuwingsproject voor de stationsomgeving en enkele ICT-investeringen worden uitgesteld. Die beslissing zorgt voor kritiek op de oppositiebanken. “De inkomsten van de industriezone E17/4, goed voor een spaarpot van 63 miljoen euro, staan geparkeerd op een rekening bij de federale overheid. Waarom kunnen deze middelen niet aangewend worden? Zo kan iedereen met zijn eigen ogen zien dat er op het Stationsplein één en ander moet gebeuren op vlak van mobiliteit. Je moet ook opletten dat je financieel beleid niet té voorzichtig is.” Ook N-VA sloot zich bij monde van fractieleider Eddy Van Bockstal aan bij het kritisch betoog.

Uitgestelde projecten

Ron Van Kersschaver (Vooruit) gaat een stap verder. “De keuze voor prestigeprojecten zoals het zwembad en het postgebouw gaan ten koste beloofde kleinere projecten in het originele meerjarenplan. daarvan effectief waarmaken? Laat mij zo frank zijn om hier toch enige verschijnselen van bestuursmoeheid of -overmoed vast te stellen.” Het Vooruit-raadslid neemt ook de belastingverlaging op de korrel. “Simpel omgerekend levert deze belastingverlaging slechts gemiddeld een slordige 25 euro per jaar op per Lokeraar. Het voorstel dat onze eigen fractie deed om een gerichte premie toe te kennen aan specifieke doelgroepen om de koopkracht te verhogen werd niet weerhouden.” Ook Patrick Daeyaert (Vlaams Belang) maakt zich zorgen over de uitgestelde projecten. “Wat onze fractie zorgen baart, is dat tegenover dat mooie en stijgende budgettair resultaat we in 2025 met een toenemend aantal uitgestelde al dan niet prioritaire projecten zitten. Zorgen voor de volgende legislatuur.”

NMBS

Schepen Walgraeve (Open Vld) repliceert dat het ‘spaarboekje’ van 63 miljoen euro mee is opgenomen in de ontvangsten van de begroting. “Die middelen staan dus wel degelijk ingeschreven in de begroting en kunnen niet zomaar ergens anders aangewend worden.” Schepen van Stadsvernieuwing Filip Liebaut ging verder in op het uitstel voor de verdere herinrichting van de stationsomgeving nadat eerder al het wegdek en de rotonde aan het tramhuisje werd aangepakt.

Volledig scherm Eerder werd de rotonde op het Stationsplein al aangepakt. © Yannick De Spiegeleir

“Het probleem is dat een globale aanpak van het plein niet kan zonder deelname van de NMBS en Infrabel die eigenaar zijn van de gronden tussen de fietsenparking tot aan de stationsparking langs de Durme”, zegt Liebaut. In het verleden circuleerden er ook al plannen voor de bouw van een parkeergebouw achter het station van Lokeren, maar in een recent verleden werd al duidelijk dat er voorlopig geen budgetten beschikbaar zijn voor de Lokerse stationsomgeving vanuit de NMBS. “We gaan nu over tot de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) om een doorstart te nemen. Hopelijk zorgt dit misschien voor een soort van effect jegens de NMBS en Infrabel, minstens zal dit de stad zeker zelf verder kansen bieden. Op korte termijn komt er sowieso een inspraakproject voor de Lokeraar van pendelaars tot buurtbewoners en middenstanders in de stationsomgeving.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.