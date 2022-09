Stad lanceert mobiele app ‘Lokeren’

Lokeren is hiermee één van de proefgemeenten voor de Mijn Burgerprofiel-app van de Vlaamse overheid via het relancetraject ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’.

De nieuwe app ‘Lokeren’ werd vandaag gelanceerd en is beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store. De nieuwe mobiele app zal gebruikers actief op de hoogte houden over hun overheidszaken. Daarnaast dient de app ook als een portefeuille om persoonlijke documenten, zoals certificaten, attesten of identiteitsdocumenten, veilig te bewaren.

De Lokeren app-is herkenbaar voor de Lokeraars door het eigen stedelijke logo en kleurenpalet en zal over een hele reeks lokale, Lokerse functionaliteiten beschikken, naast de functies die de Vlaamse overheid aanbiedt. In eerste instantie is het nu mogelijk om via de app een melding te doen naar de stad en om een afspraak te maken met de stadsdiensten. Ook het opvragen van een heel aantal documenten wordt mogelijk via de app. Het nieuwe innovatieve project past volledig binnen het nieuwe dienstverleningstraject dat de stad sinds enkele jaren aan het uitrollen is onder de naam “Altijd in contact, samen een sprong naar morgen”.

Schepen van Financiën en ICT, Stefan Walgraeve (Open Vld): “In onze beleidsnota zijn digitalisering en het evolueren tot een smart city prominent aanwezig. Met dit project zetten we weer een bijkomende stap, maar altijd met als doel om de dienstverlening voor inwoners en ondernemingen steeds beter te maken. Uiteraard zullen inwoners altijd fysiek in het stadhuis terecht kunnen. Dankzij digitalisering kunnen we net meer tijd vrijmaken voor kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.