Stad huldigt regenboogbank aan Durme in

Geen regenboogzebrapad dus, wel een regenboogbank. De stad wou graag een symbool voor de strijd tegen homo- en transfobie en gaf de Lokeraar via het platform ‘Denk mee’ inspraak om zijn zegje te doen: de bank in regenboogkleuren is het eindresultaat. Bij de bank kwam ook een boog met de boodschap ‘hier is plaats voor iedereen’. Matthias De Roover, ex-Mister Gay Belgium en woordvoerder van jeugdorganisatie Wel Jong, was aanwezig om de bank mee in te huldigen. Net als travestiet Lolita Lo (in regenboogkleuren) en Benjamin Jacobs, de Lokeraar die in het verleden meermaals aandrong om een regenboogzebrapad te integreren in het Lokerse straatbeeld. “Wat eerst begon als een negatief verhaal met een weigering is uiteindelijk uitgedraaid op iets positief met deze bank. Het is ook een mooi en zichtbaar symbool voor alle Lokeraars om te tonen dat enige vorm van verdraagzaamheid naar iedereen belangrijk is om samen te leven.”