Stad gaat voorsorteerstroken in Dijkstraat verlengen

Bestuurder wordt onwel en raakt boom en verlich­tings­paal

Op de Europalaan in Zele is vrijdagochtend een bestuurder met zijn voertuig tegen een boom en een verlichtingspaal terechtgekomen. Dit gebeurde in de richting van Dendermonde. De chauffeur werd onwel waardoor hij de controle verloor over zijn stuur.