Stad dient bezwaar in tegen nieuw ruimtelijk beleidsplan: “Totaal niet realistisch”

RESTOTIP. De Watermolen: “Lekker tafelen met zicht op Oude Durme”

Wie graag een fietstochtje combineert met een lekkere hap, is bij De Watermolen in Hamme aan het juiste adres. Gelegen tussen twee fietsknooppunten langsheen de Oude Durme is deze brasserie, uitgebaat door zussen Marieke en Leen, de geknipte plek om op een zomerse dag een culinaire stop in te lassen. Instant vakantiegevoel in eigen land!