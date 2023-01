Sporting Lokeren-Temse lanceert mini-abonnement

De mini-abonnementen kunnen online aangeschaft worden via lokeren.roboticket.com. In dat geval kan je jouw mini-abo afhalen aan een apart loket vóór de wedstrijd tegen KM Torhout op 11 januari vanaf 19 uur of bij de eerstvolgende thuiswedstrijd indien je niet aanwezig kan zijn. Je kan een mini-abonnement aankopen via het secretariaat in het Daknamstadion. Dit kan op weekdagen tijdens de kantooruren van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur in het hoofdgebouw.