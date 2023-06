Sportievelingen ‘Start to Run’ AVLO ronden kaap 5 kilometer

Minderjari­ge dieven stelen bakken met leeggoed van sportclub, maar worden gearres­teerd op basis van camerabeel­den

In de opslagplaats naast enkele sportterreinen in Lochristi werd op donderdag 25 mei ingebroken door drie minderjarige mannen. Ze gingen aan de haal met twee bakken met leeggoed. Alles werd echter in beeld gebracht door een beveiligingscamera, waardoor ze niet lang op vrije voeten bleven.