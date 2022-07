Spoeleparkpassage loodst fietsers en wandelaars langs kunst en poëzie in Lokeren-Zuid

“Lokeren-Zuid is een mix van jarenoude buurten zoals Spoele, Everslaar, Waterwijk, Naastveld met de nieuwe wijken zoals de Voetbalwijk, de Konijnenwijk en de Industriëlenwijk of Molenbergwijk”, zegt initiatiefnemer Bert Boone. “Maar aan deze rand van Lokeren vinden we ook nog de open ruimte, die we samen graag zo behouden en invullen met nieuw leven voor de toekomst, zoals het Everslaarbos en de ontwikkeling van het Spoeleparklandschap. Met het initiatief Spoeleparkpassage 2022 maken we in de maand juli 2022 verbindingen en creëren we ontmoetingen via een haalbare fietswandeling van 9 kilometer.”