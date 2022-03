Snow Patrol krijgt herkansing op Lokerse Feesten

Waasland/Dendermonde Van koken in Beveren-Waas tot pyjamale­zen in Buggenhout: 7 leuke activitei­ten voor jou en je kroost tijdens de krokusva­kan­tie in het Waasland en Dendermon­de

Nog niet veel plannen deze krokusvakantie en zin om daar verandering in te brengen? Ben je op zoek naar een leuke activiteit met het gezin of ga je liever met leeftijdsgenootjes op stap? Van bordspelletjes in Lokeren tot een wandelzoektocht in Lebbeke: wij lijsten de zeven leukste activiteiten in het Waasland en Dendermonde voor tijdens de krokusvakantie voor jullie op.

24 februari