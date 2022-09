Skilpod bouwt op Hoedhaarsite nagelnieuwe woonbuurt in amper 4 dagen

Skilpod bouwde de 10 oeverwoningen eerst in hun productieatelier. Daarna werden deze verdeeld in 24 units en via uitzonderlijk vervoer van Geel naar het centrum van Lokeren gereden. 120-tonskranen zetten de modules perfect op hun plaats en voegen ze samen. “Aan een nieuwbouw starten betekent doorgaans 2 jaar later pas verhuizen. Bij ons is die tijd ferm ingekort tot minder dan een jaar. Sommigen kunnen al na 6 maanden in hun nieuwe, kwaliteitsvolle Skilpodwoning trekken”, vertelt Timmermans. “Onze missie is de bouwwereld op zijn kop zetten. We geloven dat een eigen woning bouwen anders kan. Op een slimmere manier en zonder stress en gedoe.”