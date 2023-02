Sinfra Kidz brengen ‘Children of War’ op de planken

Van een spelletjes­na­mid­dag tot een Mid­den-Oosterse hiphop­avond: onze tips voor een onvergete­lijk weekend

De winter is het land nog niet uit, maar dat is allerminst een reden om in je kot te blijven. Tijdens het weekend van 18 en 19 februari valt er immers voldoende te beleven om de stad in te trekken. Denk aan een bezoek aan de Kleine Sikkel op zaterdag of een spelletjesnamiddag op zondag, er is voor elk wat wils.