“Schrijven is praten met papier ertussen”: Mark Van Bogaert bundelt 101 tips om toegankelijk te schrijven

Begin een zin nooit met ‘en’, vergeet in een opsomming de puntkomma’s niet en schrijf niet in bijlage, maar als bijlage. De kans is niet gering dat een leerkracht je deze schrijfregels ooit heeft ingepeperd. Volgens ervaren tekstschrijver Mark Van Bogaert mogen ze overboord.

Ontwenningskuur

In het boek kom je onder meer te weten welk beeld je best óf juist niet kiest om de aandacht van je lezer te houden. Zo is het een slecht idee om een foto van blote mensen bij je tekst te zetten, komen we te weten. Een sterke foto kan immers afleiden. Een andere tip is om van je tekst een dialoog met je lezer te maken. “Schrijven is immers spreken met een papier of scherm ertussen.”