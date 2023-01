School in Zicht helpt ouders op weg naar school in de buurt

Moerbeke Nieuwe Moerbeekse burgemees­ter Stijn Deschepper (Open Vld) moet Moerbeke naar fusie met Lokeren loodsen: “Eigenheid van gemeente bewaren”

Het nieuwe jaar brengt ook een nieuwe burgemeester in Moerbeke. Eerste schepen Stijn Deschepper (Open Vld) neemt de fakkel over van zijn voorganger Robby De Caluwé (Open Vld) die een stap opzij zet. Met het oog op de fusie met Lokeren in 2025 wordt hij wellicht de laatste burgemeester van Moerbeke. “Mijn voornaamste doel? De fusie met Lokeren in een warme verstandhouding tot stand brengen.”

8:00