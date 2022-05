Sandra (40) opent noodwinkeltje voor Oekraïense vluchtelingen bij Mobibikes: “Heel hun inboedel moeten achterlaten”

Toen ze de verschrikkelijke beelden van de oorlog in de media zag, aarzelde Sandra Verhoeven, nachtverpleegster van beroep, niet. Ze haalde met Olga uit Kiev meteen iemand in huis en hielp tal van andere vluchtelingen om onderdak te vinden bij andere gastgezinnen. Recent was ze ook betrokken bij de organisatie van een ontmoetingsdag voor vluchtelingen in het Park van Beervelde en nu is er het noodwinkeltje.

“Mijn engagement is een beetje uit de hand gelopen”, lacht Sandra. “Die mensen komen hier vaak toe met nagenoeg lege handen. Ze hebben hun hele hebben en houden thuis moeten achterlaten om de oorlog te ontvluchten. In ons noodwinkeltje kunnen ze gratis zaken meenemen van kledij tot hygiëneproducten en een fiets om zich te verplaatsen.” Dat laatste is geen toeval, want Christophe Anthuenis van fietsenhandel Mobibikes stelde een stukje van zijn zaak ter beschikking voor het noodwinkeltje. Ook de nodige rekken en inkleding werden geschonken door de Lokerse fietszaak.

Lokerse bedrijven

“Ik ben vorig jaar ook gaan helpen toen het noodlot toesloeg na de zware overstromingen in Wallonië en ik wil nu ook iets betekenen voor de Oekraïense mensen die de oorlog in hun thuisland ontvluchtten”, zegt Anthuenis. “Het noodwinkeltje werkt volgens hetzelfde principe als de Weggeefwinkel in Lokeren, die recent de deuren sloot, maar is dus specifiek gericht op Oekraïense vluchtelingen. Ik hoop in de nabije toekomst ook een project op poten te zetten rond vluchtelingen die aan de slag kunnen, want er zijn genoeg Lokerse bedrijven die op zoek zijn naar werkkrachten.”

Volledig scherm Snizhana, Anna en Svetlana moesten Oekraïne ontvluchtten en zullen meehelpen in het winkeltje. © rv

Enkele Oekraïense vrouwen, besloten zelf al de handen uit de mouwen te steken om de uitbating van het winkeltje op zich te nemen. Eén van hen is Anna, zij is afkomstig uit de regio Loehansk en ze woont sinds een tweetal maanden in bij een familie in de Lokerse Zelestraat. “De tijd dat we hier zijn, willen we ons nuttig maken. Daarom kom ik graag naar hier”, vertelt de vrouw. “Ik heb zelf trouwens al een koffertje gezien dat ik goed kan gebruiken.”

Het noodwinkeltje is elke dinsdag- en vrijdagnamiddag open van 14 tot 17 uur. Wie nog nuttige spullen wil doneren, kan dat op die momenten. “Kledij hebben we echter meer dan voldoende. Hygiëneproducten zijn bijvoorbeeld wel nog welkom, net als mensen die hun fiets willen weg doen”, zegt Sandra.

