Ruim halfuur vertraging na ongeval op E17 richting Gent in Lokeren

Zele Jeugdthea­ter Rhetorika brengen vervolgver­haal Peter Pan op de planken

Jeugdtheater Rhetorika staat in februari op de planken met een moderne versie van de klassieker ‘Peter Pan’. Het is sinds februari 2019 geleden dat de allerjongste leden van Rhetorika nog een productie hebben gebracht met alles erop en eraan. De regie is in handen van Fien Van der Slycken.

