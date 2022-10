Rode Duivelsgekte barst los in Lokeren: “Grote schermen gepland op drie locaties”

LokerenAan grote schermen geen gebrek in Lokeren tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Zowel in het Daknamstadion, de sporthal van het Atheneum als het sport- en jeugdcomplex zijn er initiatieven om de wedstrijden van de Rode Duivels uit te zenden. “Horecazaken krijgen tijdelijk de toestemming om een tent op te trekken voor hun pand”, zegt schepen van Evenementen en Horeca Claudine De Waele (Open Vld).

Het was raadslid Ron Van Kersschaver (Vooruit) die tijdens de voorbije gemeenteraad polste naar een initiatief van de stad om een groot scherm te plaatsen op de Markt of in het sport- en jeugdcomplex. Van Kersschaver deed ook het voorstel om een evenement te organiseren het in kader van het treffen tussen de Duivels en Marokko, gezien de grote Marokkaanse gemeenschap in de Durmestad. Een initiatief van de stad komt er niet. “We hebben dit bekeken, maar de shelter voor lange tijd op de Markt plaatsen zou in het vaarwater komen van de wekelijkse woensdagmarkt en de kerstmarkt. De stedelijke fuifzaal is dan weer op meerdere momenten verhuurd”, aldus schepen De Waele.

Uit het betoog van de schepen bleek echter dat er heel wat privé-initiatieven in de steigers staan. Zo heeft atletiekvereniging AVLO plannen om al zeker de eerste wedstrijd van de Rode Duivels uit te zenden in de stedelijke fuifzaal. “Ook Sporting Lokeren heeft plannen in het Daknamstadion en serviceclub Fifty-One plant een initiatief in het Atheneum”, weet De Waele. “Ook de horeca krijgt de kans om een financieel extraatje te verdienen in deze moeilijke tijden. We hebben een brief verstuurd naar alle horeca-uitbaters dat ze tijdens het WK de mogelijkheid krijgen om een tent te plaatsen voor hun zaak.”

Koller Feestzaal

Beide organisatoren bevestigen het nieuws. “Sporting zal inderdaad de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm uitzenden. Aangezien de temperaturen en weersverwachtingen in november en december kunnen tegenvallen zal dit doorgaan in de Koller Feestzaal. Er zullen 650 aanwezigen mogelijk zijn in de Koller Feestzaal, dit in voorverkoop. Zowel voor als na de wedstrijd zal er ook een dj aanwezig zijn”, aldus Thomas Bernaert, operationeel manager van Sporting Lokeren. “Volgende week starten wij met de voorverkoop.”

Bij Fifty-One Lokeren bevestigt Alex De Brauwer dat de serviceclub een groot scherm plaatst in de sporthal van het Atheneum onder de noemer ‘Lokeren Duivelt’. “De toegang zal gratis zijn mits de aankoop van 2 drankjetons ter waarde van 5 euro”, geeft De Brauwer aan. “We voorzien al zeker uitzendingen van de drie groepswedstrijden van de Duivels en de achtste finale omdat we er vanuit gaan dat onze nationale ploeg in de groepsfase zal doorstoten. Bij elke uitzending zal een Lokerse dj platen draaien en plannen we een afterparty.” Meer info en tickets over ‘Lokeren Duivelt’ via https://www.foc.be/.

