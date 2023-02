Rijverbod én cocaïne in bloed, maar toch achter het stuur: “Ik wou voetbalwedstrijd van zoontje zien”

LokerenEen man uit Lokeren is tijdens een lopend rijverbod en met cocaïne in het bloed toch achter het stuur van zijn auto gekropen. De reden: een voetbalwedstrijd van zijn zoontje. “Hij had me gevraagd om te komen kijken. Tegen zijn tranen kon ik niet op”, klonk het in de politierechtbank.