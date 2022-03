Rijschool Traffix vindt nieuwe uitvalsbasis op atletieksite AVLO: “Infrastructuur optimaal gebruiken”

LokerenDe Lokerse atletiekvereniging AVLO opende woensdagavond een nieuwe vergaderzaal en sanitair blok op haar site aan de Sportlaan. Om de nieuwe infrastructuur optimaal te benutten, zal ook rijschool Traffix gebruikmaken van het gebouw als opleidingslokaal. “Er is in Lokeren nood aan vergader- en opleidingslokalen. Door deze samenwerking kunnen we de ruimte optimaal benutten”, zegt AVLO-voorzitter Patrick Van Waes.

Toen de plannen bekend werden voor de heraanleg van de Oude Vismijn in Lokeren werd het voor Rijschool Traffix meteen duidelijk dat de het organiseren van de rijlessen onmogelijk ging worden. “Je kan daarover zeuren of je kan oplossingen zoeken. In een gesprek met voorzitter Patrick Van Waes over de bouwplannen van AVLO kwamen we al snel uit bij een creatieve samenwerking die interessant is voor beide partijen”, zegt Bert De Meyer, directeur Ontwikkeling van rijschool Traffix.

Algemeen directeur van Traffix Fons Uyttenhove vult aan. “We hebben nu eenmaal een activiteit waarbij het parkeren van voertuigen aan de rijschool een noodzakelijk iets is. Een erkende rijschool is verplicht om de lessen te laten beginnen en eindigen aan de erkende vestiging om inspectie mogelijk te maken. We kunnen dus tijdens de werken niet zomaar een andere locatie uitkiezen om met onze leerlingen af te spreken.”

Trainersopleiding

Na de realisatie van een terras met zomerbar maakte AVLO de afgelopen maanden werk van een tweede investering. “Het vernieuwen van het verouderde sanitair met een vergaderzaal met bureau en vast secretariaat er bovenop was onze tweede prioriteit. Aangezien we daar zelf nood aan hebben en er veel vraag is. De goeie ligging aan de rand van de stad met veel parking, centrale ligging in Vlaanderen gemakkelijk toegankelijk vanaf de E17 maakt het bijvoorbeeld ideaal om trainersopleidingen vanuit de Vlaamse AtletiekLiga en Sport Vlaanderen te organiseren”, zegt Patrick Van Waes, voorzitter van AVLO.

Maar ook Traffix zal dus straks gebruikmaken van de nieuwbouw van AVLO. “We kregen ondertussen de goedkeuring van onze bevoegde overheid om onze lessen te laten beginnen en eindigen aan AVLO. Het kantoor op de Oude Vismijn blijft ook in gebruik. Naast de Lokerse VLOT-campus Sint-Laurentius en het PCVO in de Durmelaan wordt AVLO ondertussen al onze 3e locatie waar we gebruiker zullen worden van een uitstekend leslokaal”, zeggen Uyttenhove en De Meyer. “Uiteraard hopen we dat de sportieve omgeving ook een positieve invloed heeft op het bewegen bij onze lesgevers en leerlingen. Een gezond lichaam maakt van jou ook een veiligere bestuurder. Enkele van onze lesgevers en kantoormedewerkers schreven alvast in voor een gezamenlijke deelname aan de City Trail van AVLO.”

Tribune

AVLO droomt voor de toekomst intussen nog luidop van een nieuwe tribune op haar terrein met een capaciteit voor een 500-tal toeschouwers. “Voor die investering kijken we wel in de richting van de stad”, besluit Van Waes.