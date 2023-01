Reynaertkring Daknam zoekt nieuwe dorpsdichter

Veldrijden Gerben Kuypers na vijfde plaats en titel bij elite zonder contract: “Trui mooie surplus, maar zal hem nooit dragen”

Gerben Kuypers (22) is bij de elite z/c de nieuwe Belgische kampioen veldrijden. Niemand die voor het BK in Lokeren daaraan twijfelde. Hij deed dat met een glansprestatie want vijfde tussen de profs. Clement Horny en Julian Siemons pakten zilver en brons.

15 januari