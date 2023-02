Repair Café in Zaal Trefpunt: laat je fiets of klok herstellen

Destelbergen/Lochristi Vrachtwa­gen­chauf­feur komt om het leven bij verkeerson­ge­val op E17 in Destelber­gen

Op de E17 in Destelbergen, in de richting van Antwerpen, is donderdag omstreeks 14.15 uur een zwaar ongeval gebeurd tussen twee vrachtwagens. Eén voertuig ging door de buitenberm en belandde in de gracht. De bestuurder kwam hierbij om het leven.

2 februari