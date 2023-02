Renovatiewerken aan oud postgebouw weldra van start: “Centrale ontmoetingsplek voor de Lokeraar creëren”

Na jaren leegstand starten op maandag 6 maart de werken aan het voormalige postgebouw op de Markt. Het historische pand zal in de toekomst het Infopunt Toerisme, het stadsarchief en een nieuwe gemeenteraadszaal huisvesten. Het einde van de werken is voorzien voor oktober 2024.

Stad Lokeren is sinds 4 jaar de eigenaar van het voormalige postgebouw. Naast het stadhuis, het stadsmuseum en de Sint-Laurentiuskerk is dit bouwkundige erfgoed één van de 4 bakens van de Markt. Drie jaar geleden werden al dringende werken uitgevoerd aan het dak om verval tegen te gaan, maar op maandag 6 maart gaan de echte renovatiewerken van start. Architectenbureau Bressers ging, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed en verschillende andere partijen, aan de slag. Monument Vandekerckhove werd aangesteld als aannemer.

“Het einde van de renovatiewerken is voorzien rond oktober 2024. Vanaf dan zal het voormalige postgebouw functioneren als een centrale ontmoetingsplek waar je een praatje kan maken, verpozen in de zetel met een tijdschrift of boek, waar je even wat mailtjes kan checken terwijl de kinderen op ontdekking gaan op de interactieve eilanden, waar je kan grasduinen in het digitaal Archief”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Volledig scherm Historisch beeld van postgebouw © Delcampe.net

Toerisme

Na oplevering neemt het Infopunt Toerisme, dat momenteel naast het stadhuis op de Markt is gevestigd, een groot deel van het voormalige postgebouw in. Naast een onthaalbalie waar je informatie kan verkrijgen over onze stad, kan je in de bar iets drinken met zicht op de patio, is er een shop waar souvenirs en streekproducten verkocht worden en kan je heel wat weetjes en informatie over Lokeren te weten komen in de belevingsruimte.

Daarnaast is er een expositieruimte voorzien voor tentoonstellingen, presentaties en andere. Ook de collega’s van dienst Toerisme en Evenementen verhuizen naar het gebouw. Hun kantoren komen op de eerste verdieping.

Hellend vlak

Bezoekers van het voormalige postgebouw herinneren zich misschien nog het grote hoogteverschil tussen de vloer van het gebouw en de Markt. Om dit hoogteverschil in de toekomst op te vangen, is er aan de buitenzijde van het gebouw een trappenconstructie met hellend vlak voorzien. Naast de initiële ingang krijgt het postgebouw ook een toegang in de Durmelaan die toegankelijk zal zijn voor iedereen.

Het huidige Stadsarchief bevindt zich momenteel in de Torenstraat. Een te kleine en vochtige locatie om waardevolle stukken te bewaren. Op deze nieuwe locatie komt een volledig geacclimatiseerde en donkere ruimte om onze geschiedenis te bewaren. Een bezoekje aan het archief kan gerust, naast de kantoren wordt een gezellige leeszaal voorzien waar je je kan verdiepen in de geschiedenis van Lokeren.

Naast het Stadsarchief, kan je via de extra toegang in de Durmelaan ook de nieuwe gemeenteraadszaal bereiken. Verder zijn er polyvalente ruimtes voorzien voor ceremoniële gelegenheden en vergaderingen.

Volledig scherm Simulatie van toekomstig aanzicht postgebouw © Bressers Architecten

