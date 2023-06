Renovatie ijskelder Verloren Bos afgerond

Rookontwik­ke­ling onder dak van leegstaan­de woning blijkt afkomstig van werken in uitvoering

In de Eikenlaan in Zele is donderdagavond een brand opgemerkt in een woning onder het dak. Opmerkzame buren zagen hoe er rook van onder het dak kwam, maar die bleek uiteindelijk afkomstig te zijn van werken die daar uitgevoerd werden.