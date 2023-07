Peter (52) wil naar huis om stervende moeder (92) te zien, maar zit vast in India: "Politie acht me verantwoor­de­lijk voor dood van 19 wandelaars”

Peter Van Geit (52) woont al 25 jaar in India, en krijgt geen toelating om zijn 92-jarige moeder die op sterven ligt in Lokeren te gaan bezoeken. Zelfs niet voor een paar dagen. Volgens de Indiase politie is hij verantwoordelijk voor de dood van 19 wandelaars. “Pas wanneer die zaak is behandeld, kan ik mijn paspoort terugkrijgen”, zegt hij.