Radar stroomt vol voor nieuwjaarsevent uNYghted

Organisatoren TW#RK IT en Droomhuis kunnen tevreden terugblikken op de eerste editie van uNYghted. Door het wegvallen van de traditionele Exit-fuif was er niet langer een aanbod voor de jeugd in Lokeren en omstreken, maar in samenwerking met Radar zorgden TW#RK IT en Droomhuis voor een nieuw aanbod in het gebouw van de voormalige discotheek Cherrymoon. Er werd voluit gefeest tot in de vroege uurtjes.