Radar opent Padel Club op site Cherry Moon: “Vanaf najaar ook overdekte pleinen”

LokerenDe padelsport zit de lift, ook in Lokeren. Op de site van de legendarische discotheek Cherry Moon opent Radar Padel Club vanaf 10 juni vijf nieuwe outdoorpleinen. “De opstart van een padelclub past mee in een hele opwaardering van de site van de Cherry Moon”, zegt zaakvoerder Tijs Vandenbroucke.

Padel is een sport die het midden houdt tussen tennis en squash en tijdens de coronacrisis een ongeziene groei kende. Nadat in Lokeren eerder al padelinfrastructuur opende aan café De Pelgrim (Everslaar), op de oude slachthuissite (Botz Padel) en bij tennisclub Reinaert telt Lokeren vanaf midden juni een vierde locatie waar je een balletje kan slaan.

De vijf nieuwe outdoorpleinen, waarvan de aanleg momenteel volop bezig is, krijgen een idyllisch plekje tussen de bomen achter het gebouw van de legendarische discotheek Cherry Moon. In het najaar komen er ook 2 overdekte pleinen. “Overdekte pleinen beantwoorden aan een grote vraag in de regio en zijn een absolute must in de winter”, zegt Vandenbroucke.

Het team achter Radar Padel brengt pakken ervaring in horeca en events samen. Initiatiefnemers naast Vandenbroucke, zijn Ellen Rigaux, Nik Vandenberghe én de broers Cedric, Didier en Christophe Engels van het gekende en aanpalende bedrijf Ramen & Deuren Engels. “De site was vroeger braakliggend terrein, maar wij zien er, naast een aantrekkingspool in de streek, ook een mooi sportief aanbod in voor onze werknemers”, zegt Christophe Engels. “In het najaar starten we ook met de heraanleg van de parking en het aanplanten van groen op de site”, vult Nik Vandenberghe aan.

Nog bijzonder aan de nieuwe club is het familiegevoel, meent Vandenbroucke. “Radar is net als padel: toegankelijk en plezant, met open armen voor iedereen: jong en oud, gezinnen en vrienden. Begin juni openen we ook de LOKO Zomerbar. Vanaf september bouwen we ons clubhuis als permanente uitvalsbasis voor onze leden en bezoekers.” Clubmanager Mattias Landuyt, een licentiaat Lichamelijke Opvoeding, die zelf gek is van het spelletje, wordt de drijvende kracht en dagelijkse doe-het-al van de Radar Padel Club. “Onze leden moeten zich hier thuis voelen. Padel is de dagelijkse sleur doorbreken en anderhalf uur verdwijnen van de wereld.”

Den Dierentuin

Sommige Lokeraars weten het nog: ooit liepen op de site wilde beesten rond in de zoo van Lokeren. ‘Den Dierentuin’ sloot de deuren in 1973 waarna de site vooral bekend werd als thuishaven van Cherry Moon, intussen omgeturnd tot eventhal Radar.

Radar Padel Club is open vanaf 10 juni. Een lidmaatschap varieert tussen de 50 en 255 euro euro (van bronzen tot gouden lidmaatschap) en biedt naarmate hogere prijs extra voordelen. Radar Padel Club heeft ook een familieabonnement van 550 euro voor 2 volwassenen en 2 kinderen.

