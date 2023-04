Raadslid Debbaut (Groen) breekt lans voor kabelgoottegels: “Elektrisch laden voor rijwoningen mogelijk maken”

Natuurpa­rels in kijkkast bij De Koolputten

Natuurvereniging vzw Durme heeft een nieuwe reeks met 19 natuurbeelden geplaatst in de kijkkast bij het Infopunt naast De Koolputten in Waasmunster. Naast die kijkkast staat een groot infobord en hangt ook een folderbakje waarmee de kaart ‘Wandelen- en fietsen langs de Sigmaprojecten in de Durmevallei’ gratis wordt aangeboden.