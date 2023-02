Psychologe Magalie en marathonloper Thomas zetten schouders onder nieuwe vereniging ‘Accountants in Nood’: “Boekhouders helpen stresssignalen tijdig te herkennen”

Steeds scherpere deadlines die door de fiscus worden opgelegd of veeleisende klanten met een resem vragen. Boekhouders ervaren op professioneel vlak vaak een sterke druk die ook een weerslag kan hebben op hun gezinsleven. Magalie Vincke, klinisch psycholoog en mede-oprichtster van Accountants in Nood weet waarover ze spreekt. “Ik draai zelf soms mee in het familiaal accountancykantoor van mijn vader Johan Vincke. Samen met hem stond het idee om ‘Accountants in Nood’ in het leven te roepen. Sinds de coronacrisis zijn de uitdagingen er voor de beroepsgroep niet kleiner op geworden. Door in gesprek te gaan met accountants en hen te coachen wil ik hen op weg helpen naar een gezonder mentaal welzijn. Het komt er onder meer op aan om tijdig stresssignalen te herkennen en aan te pakken.”

Olympische Spelen

Bij een gezonde geest hoort ook een gezond lichaam. Daarom zet ook Magalie’s vriend Thomas De Bock mee zijn schouders onder Accountants in Nood. Hij is doctor in sportmanagement en professioneel marathonloper. Zo ambieert hij een deelname aan de volgende Olympische Spelen in Parijs in 2024. “Zelf ben ik gepassioneerd door sporten en merk ik dat dit mij ook helpt in mijn professioneel leven. De bedoeling is om momenten in te plannen om weg te komen van het bureau en accountants aan te zetten om meer te bewegen. De aanpak verschilt van individu tot individu: van wandel- tot loopsessies.”

Financiële steun

Dat er nood is aan een vzw voor de mentale en fysieke ondersteuning van boekhouders blijkt onder meer uit de steun die Accountants in Nood uit verschillende hoeken mag ontvangen. “Van de internationale beroepsfederatie ITAA vernamen we dat een dergelijk platform nog niet bestond en zij ondersteunen dit project met alle mogelijke middelen. Bovendien ontvangen we financiële ondersteuning van vier sociale verzekeringsfondsen (Acerta, Xerius, Liantis en Partena) omdat zij geloven in dit verhaal. Naast fysieke en mentale ondersteuning willen we met Accountants in Nood collega-accountants ook met elkaar in contact brengen en de mogelijkheid tot netwerking aanbieden.”

Het officiële startschot van Accountants in Nood wordt gegeven op vrijdag 10 maart om 14 uur met een lentewandeling en bijhorende receptie in het Molsbroek in Lokeren. De kostprijs bedraagt 25 euro per persoon en is gratis voor leden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen via info@accountantsinnood.be of surfen naar http://accountantsinnood.be/

