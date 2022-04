Provincie trapt Maand van de Markt op gang in Lokeren

Lokeren Maaltijdbe­zor­ger Deliveroo zoekt koeriers voor Lokerse opstart

Deliveroo strijkt binnen enkele weken neer in Lokeren. In aanloop van de lancering zoekt Deliveroo nog volop naar bijkomende restaurants in Lokeren om tot het platform toe te treden en koeriers die hun maaltijden willen bezorgen.

30 maart