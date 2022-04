Provinciale subsidies voor Wase ontwikkelingssamenwerking

Malaika4wwc uit Temse mag 5 000 euro besteden aan een project rond drinkbaar water in Oeganda en Elasha uit Lokeren krijgt 7 000 euro voor een scholenbouwproject in Congo. Vier initiatieven uit Sint-Niklaas waaronder Elimm, dat 5 000 euro ontvangt voor landbouwscholing in Oeganda, Piano Posso, dat 5 000 euro krijgt voor digitaliseringsprojecten in de favela’s in Brazilië, Solidagro met 7 000 euro voor projecten rond gegarandeerd water en gezond voedsel in Bolivië en YABs Network met 3 000 euro voor de uitbouw van een technisch educatief centrum voor jongeren in Ghana. Tenslotte ontvangt Dorizon Doenja 7 000 euro voor de ondersteuning van een hospitaal in Tanzania en de Stichting Wegwijzer Mama Kongolese kan met 5 000 euro vrouwen in Congo een beroep aanleren.