Pop met hoorapparaat of syndroom van Down: speelgoedwinkel Meike gaat voor diversiteit. “Bal ging aan het rollen toen klant vroeg waarom we enkel blanke poppen hadden”

LokerenJe kind laten spelen met een pop met het syndroom van Down of wijnvlek? Bij de Lokerse speelgoedwinkel Meike aan de Bergendries kan je sinds kort inclusieve poppen kopen. “We willen ons steentje bijdragen aan een realistische beeldvorming van de maatschappij voor de allerkleinsten”, zeggen zaakvoerders Stijn Laceur en Marijke Belon.

Oorspronkelijk opgericht als een webshop kent speelgoedwinkel Meike sinds oktober vorig jaar ook een fysieke winkel aan de Bergendries (N70) in Lokeren in het pand waar vroeger badkamerketen Sax gevestigd was. Het was de opmerking van een klant die de bal aan het rollen bracht bij speelgoedwinkel Meike om hun aanbod speelpoppen uit te breiden. “Waarom hebben jullie enkel blanke poppen in jullie aanbod?”, klonk het. Stijn en Marijke besloten op zoek te gaan naar een breder aanbod voor hun winkel die dit weekend zijn 1-jarig bestaan viert.

Diversiteit

“We kwamen onder meer terecht bij Colourful Goodies: een speelgoedproducent die wordt gerund door een Nederlandse vrouw met Surinaamse roots. Zij vond het jammer dat haar kinderen geen evenbeeld vonden in het speelgoedaanbod. Wijnvlekken schildert ze met de hand op de poppen. We zijn de eerste Belgische winkel die in zee gaat met Colourful Goodies”, legt Stijn uit. Een pop met een huidaandoening, een bril, een hoorapparaat of het syndroom van Down: ze zijn voortaan allemaal terug te vinden bij Meike. “Waar klassieke speelgoedmerken zich vaak beperken tot het kleuren van een blanke standaardpop, zijn wij in zee gegaan met makers die rekening houden met de specifieke anatomie van elke pop. We vinden het belangrijk dat kinderen van in het begin kennis kunnen maken met diversiteit.”

Volledig scherm Voortaan vind je bij Meike onder meer ook poppen met wijnvlekken. © Colourful Goodies

Kinderdagverblijven

“We runnen naast onze speelgoedwinkel ook drie kinderdagverblijven onder de naam Miki in Lokeren en zien het elke dag met onze eigen ogen: geen enkel kind is hetzelfde. Door deze poppen aan te bieden, willen we bovendien het taboe wegnemen om erover te praten. We hebben zelf een zoon van 20 die in het verleden zijn wijnvlek liet weglaseren. Door een dergelijke pop aan te bieden, maak je het onderwerp bespreekbaar.”

Volledig scherm Pop met bril © Miniland

De zaakvoerders van Meike willen met hun aanbod ook verder gaan dan uitsluitend poppen alleen. Zo bieden ze ook houten knutselfiguurtjes aan die medisch personeel uitbeelden met een zwarte vrouw en een verpleegkundige van Aziatische afkomst. “Dit spelletje gaan we ook extra in de kijker zetten tijdens onze opendeurdag komende zaterdag naar aanleiding van ons 1-jarig bestaan.”

Zaterdag voorziet Meike een attentie voor alle kindjes die op bezoek komen met hun ouders en er zal ook een speelhoek ter beschikking zijn. Op donderdag 13 oktober geldt een uitzonderlijke korting van 10% op de inclusieve poppen. De prijzen starten vanaf 25 euro. Meer info: https://meikewithlove.be/.

LEES OOK

Volledig scherm Speelgoedwinkel Meike - inclusieve poppen © Yannick De Spiegeleir

Volledig scherm Stijn en Marijke (met zoontje Jurre op de arm) verkopen inclusieve poppen met onder meer wijnvlekken en een hoorapparaat in hun speelgoedwinkel. © Yannick De Spiegeleir

