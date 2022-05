Politierechter stuurt beklaagde drie jaar naar cel nadat hij rijverbod blijft negeren

T.V. heeft maar liefst elf voorgaande veroordelingen, maar dat was voor de man nog altijd niet voldoende, want hij blijft gewoon verder rijden. De man gebruikt al drugs sinds 2015 en ook tot op vandaag zou er nog gebruik zijn. De politie betrapte de man nog maar eens achter het stuur terwijl hij op dat moment zelf geen rijbewijs had.

V. was vandaag niet aanwezig in de rechtbank, wel zijn voormalige baas voor wie hij werkte. Die was niet op de hoogte van de feiten, iets waar ook de rechtbank in volgde want ze spraken de man vrij.

Voor V. is de straf een pak zwaarder. Hij kreeg een celstraf van drie jaar, een boete van 8.000 euro en een levenslang rijverbod. Omdat hij niet aanwezig was en hij een straf kreeg van meer dan drie jaar vroeg het openbaar ministerie om een aanhoudingsbevel uit te sturen. “De man verhuist nogal vaak en de kans op recidive is te groot, daarom moet hij zo snel mogelijk naar de gevangenis", klinkt het.