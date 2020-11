Politie patrouilleert na doodsbedreigingen langs woning van jogger die Dribbel neerstak

43-jarige loper die Dribbel doodstak krijgt doodsbe­drei­gin­gen op sociale media en dient zelf klacht in

22 november De 43-jarige man die de hond Dribbel doodstak in Waasmunster is een bekend ultraloper. Het is nog altijd een raadsel wat hem bezield heeft tot die daad. Temeer omdat de man ook actief is in de plaatselijke natuurbeweging en als wetenschapper werkt voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Hij wordt omschreven als een loopfreak en natuurmens. Op sociale media is ondertussen een ware heksenjacht gestart tegen de man, waarbij zelfs zijn werkgever geviseerd wordt. De man heeft klacht ingediend, zegt het parket.