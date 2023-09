Politie op zoek naar twee verdachten van diefstal met geweld tijdens Fonnefeesten in Lokeren

VERKEERSINFO Halfuur file vanaf Haasdonk op E17 richting Gent: één rijstrook beschik­baar door werkzaamhe­den

Op de E17 van Antwerpen naar Gent staat er op dit moment een file. Je schuift er een halfuur aan van Haasdonk tot Waasmunster. Daar is door uitgelopen nachtelijke werkzaamheden nog altijd maar één rijstrook beschikbaar. Wil je van Antwerpen naar de kust, dan rij je best via de E34/A11 Brugge. Van Hasselt naar Gent? Dan rij je best om via Brussel.