Politie Lokeren versterkt rangen met 15 nieuwe medewerkers

Op zondag 5 juni zijn geïnteresseerden dan weer welkom op het politiecommissariaat te Lokeren en dit om 08.30 uur, inschrijven is wel noodzakelijk en doe je door te mailen naar ellen.bracke@police.belgium.eu .Voor meer informatie kan men steeds bij politie terecht via mail pz.lokeren@police.belgium.eu of telefonisch op het nummer 09 340 94 99.