Politie bouwt personeelstekort af dankzij rekruteringscampagne

De ‘war on talent’ laat zich ook voelen bij de lokale politiezones. Verschillende korpsen zijn op zoek naar versterking. Ook in Lokeren zorgde een pensioneringsgolf en de uitdaging om nieuwe mensen te rekruteren het korps parten. De lokale politiezone van de Durmestad organiseerde verschillende infomomenten over de nieuwe selectieprocedure voor inspecteurs. “Bij die selectieprocedure kunnen inspecteurs in spé bij het aanvatten van hun opleiding aangeven waar ze aan de slag willen. Mede dankzij de infomomenten, waar we geïnteresseerden inkijk geven in de werking van ons korps en toelichting geven over de selectieproeven en het opleidingstraject, hebben we zo nieuwe mensen kunnen aantrekken. Twee van hen gaan begin december reeds aan de slag. De anderen volgen in het voor- en najaar van 2023”, zegt korpschef De Paepe. “Daarnaast hebben we ook een drietal mensen kunnen aantrekken voor onze administratieve diensten.” De lokerse politie organiseert in 2023 nieuwe infomomenten, meer informatie vinden jullie op de website van het korps en op hun sociale media.