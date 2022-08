Politie betrapt feestgangers op drugsbezit

Waasland/Dendermonde Van Bar Bol tot Foubert: in deze 10 ijssalons in het Waasland en Dendermon­de geniet jij van een verfris­send ijsje

We krijgen deze week te maken met een hittegolf, en wat kan dan beter smaken dan een lekker ijsje? Verfrissende fruitsmaken of heerlijke roomsmaken? Van de Ijsbel in Lebbeke tot de Ijsster in Zele: in deze 10 ijssalons in Waasland en Dendermonde smul jij van een heerlijk verfrissend ijsje.

11 augustus