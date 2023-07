Politie belt aan met arrestatiebevel wanneer persoon met bromfiets wegvlucht: “Ik was het helemaal niet, ik verbleef ergens anders”

D.D.R. uit Lokeren stond woensdag voor de politierechtbank in Dendermonde nadat hij wegvluchtte van de politie, die hem met een arrestatiebevel in een andere zaak kwam arresteren bij zijn vriendin thuis. De vluchtende bestuurder kon uiteindelijk ontkomen, maar later werd R. toch opgepakt. Vandaag ontkent de man dat hij wegvluchtte met de bromfiets van de politie. “Ik zat toen helemaal niet bij mijn vriendin, maar wel bij een vriend", klinkt het.