Polders- en Rapencross dit jaar wellicht niet op veldritkalender: “Hadden gehoopt op betere timing”

Lokeren-Tem­se en Toon Janssen willen titel zélf afdwingen op Oudenaarde: “In de zetel kampioen spelen, zou een smet(je) zijn”

The time is now, Sporting. Winnen op het veld van Oudenaarde en de titel in tweede amateurklasse is binnen - zelfs een gelijkspel is mogelijk voldoende. Toon Janssen kan de champagne al proeven. “We beseffen allemaal: het zal ons lukken!”