Pluktuin Bes en Bloem lanceert aanbod eetbare bloemen: “Niet enkel mooi, maar ook lekker”

LokerenOp zoek naar een origineel ingrediënt voor een zelfbereide salade, taart of soep? In de biologische plukweide BES en BLOEM aan de Gentdam in Lokeren kan je sinds kort ook eetbare bloemen plukken. “Wie het aanbod wil proeven en ruiken, kan op woensdag 3 augustus deelnemen aan onze eetbare bloemenwandeling”, zegt Reina Wauters van Bes en Bloem.

Zoals de naam al verklapt kon je bij Bes en Bloem de voorbije jaren al terecht om een biologisch en kleurrijk bloemenboeket te kopen en bessen van frambozen tot aalbessen. Voor ze als bioboerin aan de slag ging, was Reina onder meer 15 jaar aan de slag in een lokaal tuin- en plantencentrum. Een bezoek aan een andere pluktuin inspireerde haar om de opleiding bij Landwijzer tot bioboerin te volgen.

Mooi én lekker

“Het was tijdens die opleiding dat ik de smaak voor eetbare bloemen te pakken kreeg toen ik er een werkstuk over moest maken. Ik vond het fantastisch dat bloemen niet alleen mooi kunnen zijn, maar ook heerlijk lekker”, zegt Reina. “Het idee is altijd in mijn hoofd blijven hangen en dit voorjaar voegde we de daad bij het woord en begonnen we eetbare bloemen te zaaien. We brachten ook een bezoek aan Allen, een specialist van ’t Coolhuf in Putte, een kleinschalig landbouwbedrijf dat inzet op culinaire bloemen en kruiden.”

Volledig scherm Komkommerkruid: lekker op een toastje. © Yannick De Spiegeleir

Dropplant

Bij het bezoek kwam Reina tot de ontdekking dat al heel wat bloemen die in de plukweide staan eetbaar zijn. “De bloemen zijn heerlijk om te verwerken in een zelfbereide salade, taart of soep als je wil kokerellen. In onze tuin vind je naast klassiekers zoals viooltjes, en Oost-Indische kers ook andere eetbare bloemen. Zo is de dropplant bruikbaar in zelfgemaakte ijsthee, kan je komkommerkruid gebruiken op toastjes en de mooie rode bloemen van Monarda (bergamot) lenen zich onder meer voor fruitsla, desserten en bij ijsjes.”

Wie zich helemaal wil verdiepen in de wereld van eetbare bloemen kan op woensdag 3 augustus deelnemen aan een themawandeling die Bes en Bloem organiseert samen met Allen van 't Coolhof. “Met de wandeling mikken we zowel op wie graag in de keuken staat en iets nieuws wil ontdekken als chefs van restaurants die inspiratie willen opdoen om eens iets anders te gebruiken dan een viooltje of Oost-Indische kers. We zullen ook zelf aan de slag gaan met slaatjes.” Aansluitend aan de wandeling die start om 10 uur kan je aanschuiven voor een lunch. De kostprijs bedraagt 49 euro per persoon.

Volledig scherm Bordje met eetbare bloemen © Bes en Bloem

Boeket bestellen

Een boeket eetbare bloemen kost 1 euro per steel of 20 eurocent voor een losse kleine en 50 eurocent voor een losse grote bloem.

Vanaf september lanceert Bes en Bloem bovendien een nieuw aanbod in de vorm van een ‘kant- en klaar-boeket-abonnement’ om af te halen op vrijdag of zaterdag in de pluktuin. “Wie niet zolang kan wachten, kan nu al een boeket bestellen om het ’s anderendaags af te halen in onze pluktuin”, besluit Reina.

Inschrijven voor de eetbare bloemenwandeling of een boeket bestellen kan via info@bes-en-bloem.be. Meer info www.bes-en-bloem.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.