Plannen voor vervanging overwegen door tunnel en nieuwe weg veroorzaken onrust in Lammekenswijk: “Veel nadelen aan verbonden”

LokerenDe plannen van spoorwegbeheerder Infrabel om de overwegen in de Bormtestraat en Eekstraat op te heffen en te vervangen door één tunnel en een nieuwe verbindingsweg veroorzaken onrust in de Lammekenswijk. “We bouwen het aantal overwegen stelselmatig af omdat het spoorverkeer op de lijn Antwerpen-Gent de komende jaren nog drukker zal worden”, reageert Infrabel.

De spoorwegbeheerder benadrukt dat er nog geen definitief plan is afgeklopt en dat de besprekingen nog lopende zijn. Woordvoerder Thomas Baeken bevestigt wel dat er een scenario met verschillende fases op tafel ligt. “In een eerste fase zou de overweg aan de Bormtestraat sluiten en wordt er een nieuwe weg gecreëerd langs de Ledebeek.” In een tweede fase zou dan de overweg aan de Eekstraat sluiten en komt er een nieuwe tunnel voor het autoverkeer. “Ook een tweede tunnel voor het voetgangers- en fietsersverkeer is nog een mogelijkheid”, zegt Baeken.

Dat Infrabel al een tijdje bezig is met het afbouwen van het aantal overwegen omwille van veiligheidsredenen en een vlottere doorstroming van het treinverkeer is geen geheim. Eerder werden al overwegen opgeheven en/of vervangen in de Spoele- en Oudenboswijk en aan de Oude Heerweg. “De spoorlijn tussen Antwerpen en Gent is nu al druk op vlak van verkeer voor spoor- en goederenvervoer en verwacht wordt dat de frequentie op deze lijn nog zal toenemen, waardoor overwegen steeds vaker dicht zullen zijn door een trein die passeert”, verduidelijkt Baeken. Voor een exacte timing is het momenteel nog te vroeg. “Er is op dit moment nog geen omgevingsaanvraag ingediend. Bedoeling is wel om dit project de komende jaren uit te rollen.”

Volledig scherm De overwegen in de Bormtestraat en Eekstraat zullen op termijn verdwijnen ten nadele van een tunnel. © Yannick De Spiegeleir

Toenemende drukte

In de buurt zorgen de plannen echter voor de nodige onrust bij omwonenden en middenstand. Gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck (N-VA) bracht die bezorgdheden ten berde op de gemeenteraad. “De drukte in andere straten zal toenemen, denk maar aan het kruispunt van de N47 ter hoogte van de Hoogstraat voor de mensen die verplicht zijn om naar de Nijsstraat te rijden. Bovendien moeten voor deze plannen vele vierkante meters landbouwgrond en groen sneuvelen en ligt een deel van het tracé in overstromingsgevoelig gebied.”

Schepen Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) antwoordde op de gemeenteraad dat de laatste bespreking tussen de stad en Infrabel al van juni 2021 dateert. “Ook wij hebben dezelfde bezorgdheden overgemaakt aan de spoorwegbeheerder. Het uiteindelijke streefdoel van Infrabel is om alle overwegen af te schaffen. We zijn nu in afwachting van verdere concrete plannen van de spoorwegbeheerder.”

