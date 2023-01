Placebo komt naar Lokerse Feesten

De band rond frontman Brian Molko stelt een nieuw album voor (‘Never Let Me Go’) én brengt een karrevracht hits mee uit een carrière van bijna 30 jaar (‘Every You, Every Me’, ‘Song To Say Goodbye’, ‘The Bitter End’, ‘Special Needs’, ‘Pure Morning’ en zoveel meer). De voorverkoop voor deze dag start meteen via www.lokersefeesten.be.