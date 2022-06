Picknickbanken zetten nieuw Lokers buurtbudget in de kijker

Het Lokerse participatieplatform Denkmee lanceert het nieuwste project “BuurtBudget: Maak Lokeren mee”. Symbolisch bij de start van de zomer, het moment waarop mensen vaker buiten- én samenkomen. De elf banken in vrolijke kleurtjes, per buurt een eigen kleur, dienen het project zichtbaarheid en herkenning te geven om het vervolgens vanaf september dit jaar effectief in gang te trekken.

Buurtbudgetbank

De opvallende BuurtBudgetbanken nodigen de Lokeraar uit om per buurt samen te komen en te brainstormen over mogelijke projecten en ideeën die de buurt leefbaarder kunnen maken, op een duurzame manier. De paarse bank die zich in het centrum van de stad bevindt, namelijk in het Prinses Josephine Charlottepark, is de bank die de buurtoverschrijdende projecten symboliseert. Want, naast de 10 budgetten van elk 15 000 euro voor elke buurt, is er ook een pot van 15 000 euro beschikbaar voor projecten die baat hebben voor elke Lokeraar, los van een specifieke buurt.