Peddelsurfers leggen marathonafstand af op water

“De alerte wandelaar heeft de voorbije winter veel beweging op de Stekene Vaart gemerkt. Waar voor velen Suppen een recreatieve zomer ontspanning blijft, is het voor de leden van 3 Vlaamse clubs een echte sport geworden”, zegt An Verschueren, zelf een fervent peddelsurfer. “Door weer en wind hebben ze deze winter hun techniek en uithouding verbeterd om nu zondag de ultieme test te ondergaan, De BK Ultra Distance over een afstand 42 kilometer. Deze eerste grote wedstrijd van de Belgian Sup Tour, trekt niet alleen veel aandacht van onze lokale sporters, ook de top uit Nederland en Frankrijk, komen hier hun krachten meten. Na enkele verbroederingstrainingen op de Stekense vaart, waar ze met de peddel in volle aanslag, al het beste lieten zien op 7, 12 of 18km, Is het deze zondag tijd dat deze sportievelingen zichzelf meten aan andere sporters buiten hun club. De deelnemers variëren van leeftijd tussen de 15 jaar een 65 jaar. De coaches van Supfever, Gunther de Bin (organisator van deze wedstrijd), Michel Keersmaekers -Michiels van Kempen Sup en Bart Jansegers van Sup Ghent, kijken alvast uit naar de eerste officiële wedstrijd van 2022 en hopen op uw aanmoedigingen van aan wal, als u zondag een sporter ziet voorbijkomen op het water. De opbrengst van de inschrijvingen van de wedstrijd worden geschonken aan het goede doel.