Parktheaterfestival na drie jaar terug van weggeweest: “Van levende standbeelden tot circusartiesten”

Infopunt stadhuis neemt verstelba­re aanmeld­zuil in gebruik

In het stadhuis is de oude aanmeldzuil ter hoogte van de balie aan het Infopunt vervangen door een nieuw exemplaar mét lift. Dat maakt aanmelden voortaan voor iedereen nog toegankelijker. Hiermee neemt Stad Lokeren een nieuwe sprong in haar nieuwe dienstverlening.