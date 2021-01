Overheid wil midden maart knoop doorhakken: lokale organisatoren over de festivalzomer

Eksaarde Inwoners Eksaarde kunnen fietsen laten herstellen in centrum dorp: sociale onderne­ming Mo-Cyclette opent tweede vestiging

18 januari Vanaf maandag 18 januari kunnen de inwoners van Eksaarde opnieuw naar een fietsenmaker in het centrum van hun eigen dorp. Mo-Cyclette opent er, na de locatie aan het Lokerse Stationsplein, een tweede vestiging. “En daar is nood aan”, vertelt directeur Jo De Niel. “Bovendien is er niet zoveel sociale tewerkstelling in dorpen te vinden, eerder in de steden. Het is fijn dat alles samenvalt in dit project.”