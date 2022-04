OVAM saneert tuinen in Hubert van de Vijverstraat

Er is een verontreiniging met kwik in het vaste deel van de aarde als gevolg van de ophoging van het terrein met verontreinigde grond. De verontreiniging is te linken aan de voormalige haarsnijderijen in Lokeren. In totaal moet 5£.300 ton worden afgegraven en fysicochemisch verwerkt. De werken worden uitgevoerd door SUEZ. Het is niet de eerste keer dat privétuinen aangepakt worden door historische vervuiling. Zo vonden er in 2018 ook al werken plaats in het Vredeshof in Lokeren.