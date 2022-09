Oud-leerlingen nonnenschool Daknam houden reünie na 60 jaar

“Dankzij de bereidwillige medewerking van de Broederschool, die inmiddels eigenaar is van het pand, en de gastvrijheid van hun preventieadviseur Katrien Van Bossche, werd de klas van destijds en het presentatiemateriaal ter beschikking gesteld”, zegt Etienne De Witte, initiatiefnemer van de reünie. “We kregen zelfs toegang tot de overige leslokalen en de speelplaats zodat we er een geslaagde ontmoeting van konden maken.” Uiteindelijk kwamen er 8 overlevende oud-leerlingen opdage, want drie klasgenoten waren hen reeds ontvallen.

Er werd gezellig gekeuveld en geen enkel onderwerp was taboe. Iedereen vertelde ronduit hoe zijn of haar leven gelopen was. Ondertussen wonen de klasgenoten, behalve in Lokeren, verspreid in gemeenten zoals Zele, Waasmunster en Buggenhout. Zowel de eerste liefjes, de studententijd, de beroepservaring, het afscheid nemen van ouders en verwanten, de fratsen in de nonnenschool, hun fantastische jeugdjaren in Daknam, het kwam allemaal aan bod. Twee van hen blijken zelfs nog professioneel actief te zijn. De gezellige bijeenkomst kreeg een leuk vervolg in het enig overblijvende café ‘Den Reynaert’ op het dorpsplein. Daar werden ze opgewacht door uitbater David die hen lekkere paardenworsten met brood serveerde waarvoor hij door menig deelnemer uitgebreid gecomplimenteerd werd voor de heerlijke bereiding. Tussen pot en pint werd er nog duchtig verder gebabbeld alsof ze elkaar nooit meer opnieuw zouden ontmoeten. Het gezelschap nam dan ook rond middernacht blij en voldaan afscheid van elkaar hopend dat het nog ooit eens zou lukken om elkaar terug te zien.